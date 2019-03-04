14:12
4 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
      Вєсті Кремля
      20:49, 2 марта
      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
      Вєсті.UA
      18:51, 2 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      "Золотые картины" Климта оживили в необычном проекте: потрясающие фото

      37 Читати новину українською
      Густав Климт "Портрет Адель Блох-Бауер"
      Густав Климт "Портрет Адель Блох-Бауер" / ru.wikipedia.org

      На художника Густава Климта жаловались педагоги, его обвиняли в порнографии работ, его недолюбливали представители академической живописи, а Климт. Но им восхищалась публика. Он стал одним из величайших художников ХХ века, а интерес к его творчеству не угасает по сей день.

      Сюжеты и образы с картин Климта активно используют как принты на зонтах, галстуках, чашках, носках, блокнотах, одежде и всего, до чего только может дойти фантазия человека.

      Читайте также: Скульптуры, которых никогда не было: поразительные фото иллюзий

      Фотограф Инге Прадер решила разнообразить этот "ассортимент" и подала свежую идею, по крайней мере в отношении работ Климта. Она сделала яркую фотосессию-репродукцию картин творческого периода художника "Золотая фаза" (1899-1910 годы). В этот период художник написал свои знаменитые полотна "Поцелуй", "Портрет Адель Блох-Бауэр", "Дерево жизни".

      Кажется, эксперимент Прадер по приданию картинам Климта трехмерности, сохраняя их и красоту, и Тьму, можно назвать удачным.

      Картина "Даная"

      Фрагмент из Бетховенского фриза "Вражеские силы"

      Картина "Смерть и жизнь"

       

      Фрагмент из Бетховенского фриза

      Фрагмент из Бетховенского фриза

      blog_ava
      Масленица 2019 в Украине: дата, традиции и что нельзя делать в этот праздник
      сегодня
      91778
      Теги: Новости культуры Исскусство
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Великий пост 2019: календарь питания на каждый день
      сегодня , 14:03 Великий пост 2019: календарь питания на каждый день
      140782
      В СССР жилось лучше?
      сегодня , 12:00 В СССР жилось лучше?
      Ян Валетов 1062
      Как освежить квартиру без капитального ремонта
      сегодня , 10:00 Как освежить квартиру без капитального ремонта
      214
      Украинский Beatles и при чем здесь Ани Лорак: малоизвестные факты о Ивасюке
      сегодня , 11:49 Украинский Beatles и при чем здесь Ани Лорак: малоизвестные факты о Ивасюке
      Юліана Вінтюк 1588
      Вымученная победа "Шахтера", потеря "Динамо", львовское дерби: главные итоги 20-го тура УПЛ
      сегодня , 09:18 Вымученная победа "Шахтера", потеря "Динамо", львовское дерби: главные итоги 20-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця 257
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Барселона — город-праздник архитектуры, музыки, кухни и футбола
       6 июля 2015 , 09:39
      В Нью-Йорке пытались "оккупировать" Уолл-Стрит. Фото
       30 сентября 2011 , 19:22
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук