"Золотые картины" Климта оживили в необычном проекте: потрясающие фото

На художника Густава Климта жаловались педагоги, его обвиняли в порнографии работ, его недолюбливали представители академической живописи, а Климт. Но им восхищалась публика. Он стал одним из величайших художников ХХ века, а интерес к его творчеству не угасает по сей день.

Сюжеты и образы с картин Климта активно используют как принты на зонтах, галстуках, чашках, носках, блокнотах, одежде и всего, до чего только может дойти фантазия человека.

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Фотограф Инге Прадер решила разнообразить этот "ассортимент" и подала свежую идею, по крайней мере в отношении работ Климта. Она сделала яркую фотосессию-репродукцию картин творческого периода художника "Золотая фаза" (1899-1910 годы). В этот период художник написал свои знаменитые полотна "Поцелуй", "Портрет Адель Блох-Бауэр", "Дерево жизни".

Кажется, эксперимент Прадер по приданию картинам Климта трехмерности, сохраняя их и красоту, и Тьму, можно назвать удачным.

Картина "Даная"

Фрагмент из Бетховенского фриза "Вражеские силы"

Картина "Смерть и жизнь"

Фрагмент из Бетховенского фриза

Фрагмент из Бетховенского фриза