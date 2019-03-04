"Золоті картини" Клімта оживили у незвичайному проекті: приголомшливі фото

На художника Густава Клімта скаржились освітяни, його звинувачували у порнографічності робіт, його недолюблювали представники академічного живопису, а Клімт їх. Але ним захоплювалась публіка. Він став одним з найвизначніших художників ХХ століття, а інтерес до його творчості не згасає донині.

Сюжети й образи з картин Клімта активно використовують як принти – на парасолях, краватках, горнятах, шкарпетках, блокнотах, одязі і всього, до чого тільки може дістатись фантазія людини.

Читайте також: Скульптури, яких ніколи не було: вражаючі фото ілюзій

Фотографка Інге Прадер вирішила урізноманітнити цей "асортимент" і подала свіжу ідею, принаймні стосовно робіт Клімта. Вона зробила яскраву фотосесію-репродукцію картин творчого періоду митця "Золота фаза" (1899-1910 роки). У цей період митець написав свої знамениті полотна "Поцілунок", "Портрет Адель Блох-Бауер", "Дерево життя".

Здається, експеримент Прадер із надання картинам Клімта тривимірності, зберігаючи їхню і красу, і темряву, можна назвати вдалим.

Картина "Даная"

Фрагмент з Бетховенського фризу "Ворожі сили"

Картина "Смерть та життя"

Фрагмент з Бетховенського фризу

Фрагмент з Бетховенського фризу