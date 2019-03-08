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      Татуйований Ван Гог, "Таємна вечеря" на дорозі і Мона Ліза у барі: потішні меми про мистецтво

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      "Друзі" – це не тільки про Моніку, Чендлера, Роса, Джої, Фібі та Рейчел
      "Друзі" – це не тільки про Моніку, Чендлера, Роса, Джої, Фібі та Рейчел / lavanguardia.com

      Останні події навколо "Квантового стрибка Шевченка" показали, що для українського суспільства інтегрування митців у сучасність через актуальні інструменти, наприклад, меми – це не популяризація творчості великих, а начебто їхнє приниження. Тож ми вирішили не пояснювати, а проілюструвати, чому Шевченка таки ніхто не ображав.

      Коротко про те, що сталось. Автор "Квантового стрибка Шевченка" Олександр Грехов – київський ілюстратор та засновник бренду Unicorn&Wine.

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      Своїми роботами він наробив багато шуму в українському інформпросторі:

      • 11 лютого у київському метро з'явилась незвична виставка "Квантовий стрибок Шевченка". Її організували Київський метрополітен, Національний музей Тараса Шевченка та ілюстратор Олександр Гре[ов.
      • Серед героїв, на яких перетворився Кобзар: Джек Горобець, Йода, Фріда Кало, Вільям Воллес, Термінатор, Людина-павук, Микола Гоголь, Бетмен, Бендер, Дарт Вейдер, Че Гевара, Джон Леннон, Микола Гоголь, Христофор Колумб, Олександр Пушкін, Фантомас, Елвіс Преслі, Локі, Статуя Свободи, Девід Бові, Жак Ів Кусто та інші.
      • 16 лютого молодий чоловік з ножем пошкодив роботи ілюстратора Олександра Грехова. Він переконаний, що осучаснені портрети Кобзаря ображають національну гідність українців.
      • Виставку вирішили достроково закрити через побоювання, що агресивна людина з ножем може нашкодити й пасажирам столичного метрополітену.
      • У соцмережах стали на захист художника. Зокрема, ілюстраторка видання The Devochki Леся Мазанік підтримала Олександра Грехова та створила портрети, у яких Леся Українка перетворилася на Диво-Жінку, Фріду Кало, Мерилін Монро, Одрі Хепберн, Нефертіті, Анну Вінтур, королеву Єлизавету II й навіть самого Тараса Шевченка. 
      Дивіться фото: виставка "Квантовий стрибок Шевченка" у Києві

       

      Але прихильників думки, що портрет Шевченка в образі Джека Горобця ображає самого поета та принижує національну гідність українців зокрема, виявилось чимало. Така реакція доволі неочікувана. Адже меми, колажі і потішні картинки про діячів культури, мистецтво – це поширена світова практика, аби стимулювати інтерес людей до культурної спадщини та розширювати аудиторію поціновувачів прекрасного. 

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      Як це працює? Ви побачили мем, впізнали там чотири обличчя, а п'яте – ні. І є ймовірність, що ви у когось спитаєтесь або загуглите, аби дізнатись якусь мінімальну інформацію, хто це. Або ви побачили мем, як скульптура начебто дає ляпаса людині. Підпис був – де експонують скульптуру. І от ви їдете у подорож і думаєте: "Я буду там недалеко. Добре, зайду в музей, теж хочу зробити таке фото". А заразом ви можете побачити й інші мистецькі витвори, бо 12 євро за квиток тільки заради фото дорогувато. Тож, мабуть, захочете "відбити" гроші. Або чому всі знають картину Мунка "Крик" і її впізнають навіть з напівзакритими очима? Бо про неї мільйон колажів. 

      24 канал зібрав для вас меми з мистецького світу, аби проілюструвати, що татуйований Ван Гог, "Таємна вечеря" на дорозі і Мона Ліза у барі – це не страшно, а круто. Адже мистецтво перестає бути замкнено-елітарним та здатне жити поза межами музеїв. До речі, різні світові музеї, арт-групи і видання самі поширюють у своїх соцмережах такі потішні картинки. Насолоджуйтесь!

      Меми про Ван Гога, Мону Лізу, Вермеєра та інших: дивіться фото

       

       

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      Теги: Новини культури Мистецтво Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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