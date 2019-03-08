Татуйований Ван Гог, "Таємна вечеря" на дорозі і Мона Ліза у барі: потішні меми про мистецтво

Останні події навколо "Квантового стрибка Шевченка" показали, що для українського суспільства інтегрування митців у сучасність через актуальні інструменти, наприклад, меми – це не популяризація творчості великих, а начебто їхнє приниження. Тож ми вирішили не пояснювати, а проілюструвати, чому Шевченка таки ніхто не ображав.

Коротко про те, що сталось. Автор "Квантового стрибка Шевченка" Олександр Грехов – київський ілюстратор та засновник бренду Unicorn&Wine.

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Своїми роботами він наробив багато шуму в українському інформпросторі:

11 лютого у київському метро з'явилась незвична виставка "Квантовий стрибок Шевченка" . Її організували Київський метрополітен, Національний музей Тараса Шевченка та ілюстратор Олександр Гре[ов.

виставка "Квантовий стрибок Шевченка" Серед героїв, на яких перетворився Кобзар: Джек Горобець, Йода, Фріда Кало, Вільям Воллес, Термінатор, Людина-павук, Микола Гоголь, Бетмен, Бендер, Дарт Вейдер, Че Гевара, Джон Леннон, Микола Гоголь, Христофор Колумб, Олександр Пушкін, Фантомас, Елвіс Преслі, Локі, Статуя Свободи, Девід Бові, Жак Ів Кусто та інші.

16 лютого молодий чоловік з ножем пошкодив роботи ілюстратора Олександра Грехова . Він переконаний, що осучаснені портрети Кобзаря ображають національну гідність українців.

Виставку вирішили достроково закрити через побоювання, що агресивна людина з ножем може нашкодити й пасажирам столичного метрополітену.

У соцмережах стали на захист художника. Зокрема, ілюстраторка видання The Devochki Леся Мазанік підтримала Олександра Грехова та створила портрети, у яких Леся Українка перетворилася на Диво-Жінку , Фріду Кало, Мерилін Монро, Одрі Хепберн, Нефертіті, Анну Вінтур, королеву Єлизавету II й навіть самого Тараса Шевченка.

Дивіться фото: виставка "Квантовий стрибок Шевченка" у Києві

Але прихильників думки, що портрет Шевченка в образі Джека Горобця ображає самого поета та принижує національну гідність українців зокрема, виявилось чимало. Така реакція доволі неочікувана. Адже меми, колажі і потішні картинки про діячів культури, мистецтво – це поширена світова практика, аби стимулювати інтерес людей до культурної спадщини та розширювати аудиторію поціновувачів прекрасного.

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Як це працює? Ви побачили мем, впізнали там чотири обличчя, а п'яте – ні. І є ймовірність, що ви у когось спитаєтесь або загуглите, аби дізнатись якусь мінімальну інформацію, хто це. Або ви побачили мем, як скульптура начебто дає ляпаса людині. Підпис був – де експонують скульптуру. І от ви їдете у подорож і думаєте: "Я буду там недалеко. Добре, зайду в музей, теж хочу зробити таке фото". А заразом ви можете побачити й інші мистецькі витвори, бо 12 євро за квиток тільки заради фото дорогувато. Тож, мабуть, захочете "відбити" гроші. Або чому всі знають картину Мунка "Крик" і її впізнають навіть з напівзакритими очима? Бо про неї мільйон колажів.

24 канал зібрав для вас меми з мистецького світу, аби проілюструвати, що татуйований Ван Гог, "Таємна вечеря" на дорозі і Мона Ліза у барі – це не страшно, а круто. Адже мистецтво перестає бути замкнено-елітарним та здатне жити поза межами музеїв. До речі, різні світові музеї, арт-групи і видання самі поширюють у своїх соцмережах такі потішні картинки. Насолоджуйтесь!

Меми про Ван Гога, Мону Лізу, Вермеєра та інших: дивіться фото