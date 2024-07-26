Відомі особистості за життя сказали чимало фраз, які збереглися у пам'яті людей на багато років. Їхні вислови мотивують змінювати своє життя та не боятися. Добірку потужних цитат дивіться у матеріалі LifeStyle 24.
До речі "Невдача – ще одна сходинка на шляху до величі": 15 цитат про успіх, які вас змотивують
Сильні цитати, які сказати відомі люди
- "Ви повинні займатися тим, що робить вас щасливим. Забудьте про гроші або інші пастки, які заведено вважати успіхом. У вас всього одне життя", — Карл Лагерфельд.
- "Успіх – це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму", – Вінстон Черчилль.
- "Свобода – це вміння сказати "так" своїм мріям. Гідність – це вміння сказати "ні" своїм страхам", — Святослав Вакарчук.
- "Ваш час обмежений, не витрачайте його, проживаючи чуже життя. Не попадайтеся на гачок віровчення, яке існує на уявленнях інших людей. Не дозволяйте поглядам інших заглушати свій власний внутрішній голос. І дуже важливо мати мужність слідувати своєму серцю та інтуїції. Вони, так чи інакше, вже знають, що ви дійсно хочете зробити. Все інше – другорядне", – Стів Джобс.
- "Через двадцять років ви будете більше розчаровані тим, що не зробили, ніж тим, що зробили. Отже, відчалюйте від пристані. Підіймайте вітрила й ловіть попутний вітер. Досліджуйте. Мрійте. Відкривайте". — Марк Твен.
Цитати, які мотивують / Фото Canva
- "Ви отримуєте від життя лише те, що наважуєтеся попросити. Не бійтеся підвищувати планку", – Опра Вінфрі.
- "Єдині люди, які ніколи не терплять невдач, – це ті, хто не підіймається на велику висоту", — Опра Вінфрі.
- "Майте гарну ідею і не відступайте від неї. Доведіть її до кінця і працюйте над нею, поки не зробите все правильно", – Уолт Дісней.
- "Життя – гра. Все залежить від тебе, твоїх ідей та думок. Потрібно лише підняти свою дупу з дивану та йти вперед, нехай повільно, але до вершини", – Фредді Мерк’юрі.
- "У людини два життя: друге починається, коли розумієш, що життя тільки одне", – Конфуцій