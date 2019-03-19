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      Автор нашумілого "Квантового стрибка Шевченка" створив нову серію робіт: фото

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      Нові роботи Грехова на захист тварин
      Нові роботи Грехова на захист тварин / Facebook

      Київський ілюстратор Олександр Грехов, який спричинив запеклі дискусії контроверсійною серією робіт "Квантовий стрибок Шевченка", знову ризикнув опинитися у центрі уваги. Цього разу він створив роботи на захист тварин.

      На прохання гуманістичного руху UAnimals Грехов у властивій йому манері (і, можливо, із шевченківськими вусами) зобразив зникаючі в Україні види червонокнижних тварин. 

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      1. Рись. В Україні залишилося менше 400 особин через браконьєрство і мисливство. 


      Рись // Автор Олександр Грехов

      2. Тритон-карпатський. Нині існує тільки у наших горах. 


      Тритон-карпатський / Автор Олександр Грехов

      3. Ведмідь Бурий. В Україні лишилось 250 особин. І у цирках і на притравочних станціях їх більше, ніж в дикій природі. 


      Ведмідь Бурий / Автор Олександр Грехов

      4. Лось, якого мисливці намагаються виключити із Червоної Книги України.


      Лось / Автор Олександр Грехов

      У UAnimals закликали боротися за гуманність і не мовчати про проблеми порятунку тварин та екології. 

      Якщо ви пропустили всю епопею із "Квантовим стрибком Шевченка", то 24 канал коротко описує події та реакцію суспільства. А також на ілюстраціях західних художників пояснює, чому Шевченка ніхто не ображав. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини культури Екологія Світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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