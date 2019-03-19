Автор нашумілого "Квантового стрибка Шевченка" створив нову серію робіт: фото
Київський ілюстратор Олександр Грехов, який спричинив запеклі дискусії контроверсійною серією робіт "Квантовий стрибок Шевченка", знову ризикнув опинитися у центрі уваги. Цього разу він створив роботи на захист тварин.
На прохання гуманістичного руху UAnimals Грехов у властивій йому манері (і, можливо, із шевченківськими вусами) зобразив зникаючі в Україні види червонокнижних тварин.
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1. Рись. В Україні залишилося менше 400 особин через браконьєрство і мисливство.
Рись // Автор Олександр Грехов
2. Тритон-карпатський. Нині існує тільки у наших горах.
Тритон-карпатський / Автор Олександр Грехов
3. Ведмідь Бурий. В Україні лишилось 250 особин. І у цирках і на притравочних станціях їх більше, ніж в дикій природі.
Ведмідь Бурий / Автор Олександр Грехов
4. Лось, якого мисливці намагаються виключити із Червоної Книги України.
Лось / Автор Олександр Грехов
У UAnimals закликали боротися за гуманність і не мовчати про проблеми порятунку тварин та екології.
Якщо ви пропустили всю епопею із "Квантовим стрибком Шевченка", то 24 канал коротко описує події та реакцію суспільства. А також на ілюстраціях західних художників пояснює, чому Шевченка ніхто не ображав.