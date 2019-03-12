Побут античних богів: український дизайнер підкорив світ дотепними колажами

Для українського художника Олексія Кондакова транспортувати героїв з полотен доби Ренесансу у трамвай, кафе, відеосалон, метро, ринок, на пляж – зовсім не проблема. На колажах дизайнера у прямому сенсі минуле вплетене у теперішнє.

Цикл робіт, називається 2 Reality, Кондаков створює з 2014 року, постійно поповнюючи колекцію новими сюжетами.

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Ідея проекту прийшла в офісі. Дизайнер розповідає, що гортав блоги з картинками для натхнення, побачив картину Цезаря ван Евердінгена "Німфа пропонує Бахусу вино і фрукти", і саме тут трапився інсайт (що таке "інсайт" – читайте тут).

Я подумав: "А ці хлопці знають толк у відпочинку, випивають на лавочках, як і ми". По дорозі з роботи зробив фото біля метро "Осокорки", де не раз бачив компанії, які сиділи на бетонному фундаменті і випивали. Зробив колаж, вирішив, що потрібна серія, і через день дозняв ще кілька фото для інших картинок, які мені теж нагадували різні побутові сцени. Опублікував їх у себе у Facebook – і все закрутилося, вирішив продовжувати,

– згадує Кондаков, як все починалось.

Колажі Олексія Кондакова: дивіться фото

На українця звернули увагу за кордоном. Зокрема, про нього писали BuzzFeed, BoredPanda, Forbes. А одна з його робіт прикрасила обкладинку пластинки "Бумбоксу" "Голий король".



Обкладинку для пластинки "Бумбоксу" створив Олексій Кондаков