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      Побут античних богів: український дизайнер підкорив світ дотепними колажами

      548 Читать новость на русском
      Колаж Олексія Кондакова
      Колаж Олексія Кондакова / Олексій Кондаков

      Для українського художника Олексія Кондакова транспортувати героїв з полотен доби Ренесансу у трамвай, кафе, відеосалон, метро, ринок, на пляж – зовсім не проблема. На колажах дизайнера у прямому сенсі минуле вплетене у теперішнє.

      Цикл робіт, називається 2 Reality, Кондаков створює з 2014 року, постійно поповнюючи колекцію новими сюжетами. 

      Читайте також: Татуйований Ван Гог, "Таємна вечеря" на дорозі і Мона Ліза у барі: потішні меми про мистецтво

      Ідея проекту прийшла в офісі. Дизайнер розповідає, що гортав блоги з картинками для натхнення, побачив картину Цезаря ван Евердінгена "Німфа пропонує Бахусу вино і фрукти", і саме тут трапився інсайт (що таке "інсайт" – читайте тут). 

      Я подумав: "А ці хлопці знають толк у відпочинку, випивають на лавочках, як і ми". По дорозі з роботи зробив фото біля метро "Осокорки", де не раз бачив компанії, які сиділи на бетонному фундаменті і випивали. Зробив колаж, вирішив, що потрібна серія, і через день дозняв ще кілька фото для інших картинок, які мені теж нагадували різні побутові сцени. Опублікував їх у себе у Facebook – і все закрутилося, вирішив продовжувати,
      згадує Кондаков, як все починалось. 

      Колажі Олексія Кондакова: дивіться фото

      На українця звернули увагу за кордоном. Зокрема, про нього писали BuzzFeedBoredPanda, Forbes. А одна з його робіт прикрасила обкладинку пластинки "Бумбоксу" "Голий король". 


      Обкладинку для пластинки "Бумбоксу" створив Олексій Кондаков

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Alexey Kondakov (@alksko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Alexey Kondakov (@alksko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Alexey Kondakov (@alksko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Alexey Kondakov (@alksko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Alexey Kondakov (@alksko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Alexey Kondakov (@alksko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Alexey Kondakov (@alksko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Alexey Kondakov (@alksko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Alexey Kondakov (@alksko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Alexey Kondakov (@alksko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Alexey Kondakov (@alksko)

       

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      Теги: Новини України Новини культури Мистецтво
      Джерело: 24 Канал
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