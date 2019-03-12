Быт античных богов: украинский дизайнер покорил мир остроумными коллажами

Для украинского художника Алексея Кондакова транспортировать героев с полотен эпохи Ренессанса в трамвай, кафе, видеосалон, метро, рынок, на пляж – совсем не проблема. На коллажах дизайнера в прямом смысле прошлое вплетено в настоящее.

Цикл работ, называется Reality 2, Кондаков создает с 2014 года, постоянно пополняя коллекцию новыми сюжетами.

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Идея проекта пришла в офисе. Дизайнер рассказывает, что листал блоги с картинками для вдохновения, увидел картину Цезаря ван Эвердингена "Нимфа предлагает Бахусу вино и фрукты", и именно здесь случился инсайт (что такое "инсайт" – читайте здесь).

Я подумал: "А эти ребята знают толк в отдыхе, выпивают на лавочках, как и мы". По дороге с работы сделал фото возле метро "Осокорки", где не раз видел компании, которые сидели на бетонном фундаменте и выпивали. Сделал коллаж, решил, что нужна серия, и через день доснял еще несколько фото для других картинок, которые мне тоже напоминали разные бытовые сцены. Опубликовал их у себя в Facebook – и все завертелось, решил продолжать,

– вспоминает Кондаков, как все начиналось.

Коллажи Алексея Кондакова: смотрите фото

На українця звернули увагу за кордоном. Зокрема, про нього писали BuzzFeed, BoredPanda, Forbes. А одна з його робіт прикрасила обкладинку пластинки "Бумбоксу" "Голий король".



Обкладинку для пластинки "Бумбоксу" створив Олексій Кондаков