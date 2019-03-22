ФБР допоможе повернути в Україну картину французького художника, яку викрали нацисти

Прокуратура Нью-Йорку разом із співробітниками ФБР домагаються конфіскації в аукціонного будинку картини, яку нацисти вивезли з українського Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків під час Другої Світової війни.

Йдеться про полотно П’єра Луї Гудро "Закохана пара" (ще одна назва – "Закоханий погляд"). Довгий час картину вважали загубленою, аж у 2013 році її помітили на одному з аукціонів у Нью-Йорку, пише The Associated Press.

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"Закохана пара" опинилась у колекції Ханенків у 1924 році згідно із заповітом колекціонера Василя Шавінского. А у 1943-ому полотно викрали нацисти.



П’єр Луї Гудро "Закохана пара"

Де картина подорожувала далі, відомо мало. Експерти припускають, що спочатку вона була частиною приватних колекцій у Лондоні, а потім в Массачусетсі. У 1993-му торговець творами мистецтва придбав полотно в Міссурі, а потім передав аукціонному будинку у Нью-Йорку.

Нині американські правоохоронці домагаються конфіскації картини, аби повернути її в Україну.