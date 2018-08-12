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ФБР предполагает, что Россия могла влиять на конфликт в Шарлотсвилле в 2017

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Столкновения в Шарлотсвилле в 2017 году могли быть подстрекаемы Россией
Столкновения в Шарлотсвилле в 2017 году могли быть подстрекаемы Россией / Фото из открытых источников

Федеральное бюро расследований США не исключает, что Россия могла влиять на обострение ситуации в Шарлотсвилли в августе 2017 года.

Об этом в интервью CNN заявил конгрессмен Томас Гаррет.

По словам конгрессмена, 2 месяца назад на закрытом брифинге ФБР поднимался вопрос столкновений в Шарлотсвилле. Руководство бюро подтвердило, что российская сторона могла влиять на обострение конфликта.

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Два месяца назад я был на закрытой сессии брифинга по ситуации в Шарлотсвилле с директором ФБР. Среди других вопросов, я спросил, имело ли место вмешательство России в разжигании конфликта вокруг того, что произошло в Шарлотсвилле. Мне сказали, что да,
– рассказал Гаррет.

Что такое конфликт в Шарлотсвилле?
11 и 12 августа 2017 года в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) прошла политическая акция правых сил. Все из-за решения городских властей демонтировать памятник генералу-конфедерату Роберту Ли и перенести его из парка Эмансипации. Некоторые из протестующих выкрикивали расистские и антисемитские лозунги, проносили огнестрельное оружие, флаги Конфедерации, свастики, исламофобские плакаты и символику президентской кампании Дональда Трампа.

Кроме того, в рамках акции прошло факельное шествие, завершившееся столкновениями правых с полицией и левыми и антирасистами, а также умышленным наездом на толпу антифашистов. Во время беспорядков погиб 1 человек и ранены не менее 38 человек.

Теги: Новости политики Новости США протесты Новости России столкновения Расследования
Источник: 24 Канал
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