ФБР припускає, що Росія могла впливати на конфлікт у Шарлотсвіллі у 2017

Федеральне бюро розслідувань США не виключає, що Росія могла впливати на загострення ситуації в Шарлотсвіллі в серпні 2017 року.

Про це в інтерв'ю CNN заявив конгресмен Томас Гаррет.

За словами конгресмена, 2 місяці тому на закритому брифінгу ФБР піднімалося питання сутичок у Шарлотсвіллі. Керівництво бюро підтвердило, що російська сторона могла впливати на загострення конфлікту.

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Два місяці тому я був на закритій сесії брифінгу щодо ситуації в Шарлотсвіллі з директором ФБР. Серед інших питань, я запитав, чи мало місце втручання Росії у розпалювання конфлікту навколо того, що сталося в Шарлотсвіллі. Мені сказали, що так,

– розповів Гаррет.

Що таке конфлікт у Шарлотсвіллі? 11 і 12 серпня 2017 року у Шарлотсвіллі (штат Вірджинія) пройшла політична акція правих сил. Усе через рішення міської влади демонтувати пам'ятник генералу-конфедерату Роберту Лі та перенести його з парку Емансипації. Дехто з протестувальників вигукували расистські та антисемітські гасла, проносили вогнепальну зброю, прапори Конфедерації, свастики, ісламофобські плакати і символіку президентської кампанії Дональда Трампа.



Окрім того, у межах акції пройшла смолоскипна хода, що завершилася сутичками правих з поліцією та лівими і антирасистами, а також умисним наїздом на натовп антифашистів. Під час заворушень загинула 1 людина і поранено не менше 38 осіб.