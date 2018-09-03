ФБР пыталось завербовать российского миллиардера Дерипаску, – The New York Times

С 2014-го до 2016 года ФБР и Министерство юстиции США безуспешно пытались завербовать российского олигарха Олега Дерипаску в свои информаторы.

Об этом со ссылкой на бывших и действующих российских чиновников, а также людей из окружения бизнесмена сообщает The New York Times.

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По словам неназванных источников, Дерипаске предлагали помощь в получении визы в США в обмен на информацию, которая касается российской организованной преступности и той помощи, которую Россия, вероятно, предоставляла президенту Трампу во время предвыборной кампании, отмечает издание.

Агенты ФБР расспрашивали российского толстосума о том, мог ли Пол Манафорт – его бывший деловой партнер, который позже стал главой предвыборного штаба Дональда Трампа, – быть связующим звеном между предвыборным штабом и Кремлем,

– говорится в статье.

В реализации программы ФБР по вербовке российских олигархов принимали участие Брюс Ор, чиновник Министерства юстиции, который недавно стал объектом критики со стороны главы Белого дома, и Кристофер Стол, бывший сотрудник британской разведки, который собрал досье, что подтверждает наличие связей между предвыборным штабом Трампа и Россией, отмечает газета.

Систематические попытки американских спецслужб добиться от российских олигархов согласия на сотрудничество не принесли никаких результатов, добавляет NYT.

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Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей. Больше всего из российских толстосумов пострадал Олег Дерипаска. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина намерена ввести санкции против российских олигархов, аналогичные тем, что ввели раньше США.