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ФБР разоблачило лиц, планировавших совершить кровавые теракты с помощью детей

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ФБР разоблачило лиц, планировавших совершить кровавые теракты с помощью детей
ФБР разоблачило лиц, планировавших совершить кровавые теракты с помощью детей / ВВС

Федеральное бюро расследований США арестовало пятерых человек, которые подозреваются в том, что они незаконно удерживали 11 несовершеннолетних детей и готовили их к терактам.

Об этом говорится на сайте "ВВС. Украина".

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Полиция штата Нью-Мексико разоблачила лагерь посреди пустыни, в котором незаконно удерживали детей в подземном прицепе без света и воды. По словам полиции, несовершеннолетних готовили к совершению терактов в американских школах.

Сейчас ФБР арестовало 5 человек – двух мужчин и трех женщин, подозреваемых в совершении преступления. Рассмотрение их дела начнется во вторник, 4 августа, а пока они будут находиться в тюрьме.

Во время обыска лагеря, где содержались замученные дети, полиция также нашла остатки детского тела. Вероятно, речь идет о трехлетнем сыне одного из задержанных мужчин – Сиража ибн Вахаджа. Мать мальчика ранее сообщала полиции о похищении сына – якобы Вахадж еще в декабре прошлого года забрал их ребенка из дома в штате Джорджия и вывез в неизвестном направлении.

Підозрювані Сіража ібн Вахаджа та Лукас МортонПодозреваемые Сиража ибн Вахаджа и Лукас Мортон

Расследование дела о похищении ребенка в результате и вывело правоохранителей на след мужчины.

Отметим, что эти лица уже были задержаны накануне, в начале августа, однако судья отпустила их на волю. По ее словам, прокуроры не смогли доказать, что подозреваемые несут опасность для окружающих. Этот приговор вызвал скандал – критики называли судью "сторонником исламских террористов".

Сейчас все пятеро подозреваемых снова находятся под стражей.

Теги: Полиция Дети и несовершеннолетние Жертвы Новости США Теракт
Источник: 24 канал
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