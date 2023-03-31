Однако во время войны есть легальные способы выезда из Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил нардеп от "Слуги народа", член комитета по обороне и представитель президента в парламенте Федор Вениславский.
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Будут ли ослаблять условия выезда
Мы с 24 февраля живем в состоянии полной мобилизации, поэтому ограничение свободы передвижения в условиях военного положения не является нарушением международных стандартов,
– заявил нардеп.
Пока нет изменений или смягчений в порядке пересечения государственной границы Украины военнообязанными мужчинами. Однако есть абсолютно легальные пути выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Эти методы зафиксированы в системе "Путь". К категории мужчин, которые могут легально покинуть страну, в частности, относят лиц, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, инвалидов; имеют бронирование с места работы и т.д.
Вениславский добавил, что согласно данным Государственной пограничной службы, ежедневно из Украины легально выезжают около 7-8 тысяч мужчин призывного возраста.
Поэтому, отмечает нардеп, принятие закона о смягчении правил пересечения границы – это системный вопрос. Следует обращать внимание на обеспечение безопасности государства, выполнение мобилизационных задач и соблюдение прав человека.
Мобилизацию усиливать не будут
- Недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси приведет к усилению мобилизации в Украине. Однако Федор Вениславский возразил такие предположения.
- Он заявил, что пока нет проблем с комплектованием ВСУ. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки сейчас справляются со всеми мобилизационными задачами, которые ставит перед ними Генштаб.
- Вместе с тем расположение тактического ядерного оружия не приведет к усилению мобилизации. Вениславский считает, что усиливать мобилизацию будут только в случае реальной угрозы вторжения со стороны Беларуси.