Однако во время войны есть легальные способы выезда из Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил нардеп от "Слуги народа", член комитета по обороне и представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

Читайте также Новые правила выезда мужчин за границу 2023 г.: кто имеет право выезжать, какие документы нужны

Будут ли ослаблять условия выезда

Мы с 24 февраля живем в состоянии полной мобилизации, поэтому ограничение свободы передвижения в условиях военного положения не является нарушением международных стандартов,

– заявил нардеп.

Пока нет изменений или смягчений в порядке пересечения государственной границы Украины военнообязанными мужчинами. Однако есть абсолютно легальные пути выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Эти методы зафиксированы в системе "Путь". К категории мужчин, которые могут легально покинуть страну, в частности, относят лиц, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, инвалидов; имеют бронирование с места работы и т.д.

Вениславский добавил, что согласно данным Государственной пограничной службы, ежедневно из Украины легально выезжают около 7-8 тысяч мужчин призывного возраста.

Поэтому, отмечает нардеп, принятие закона о смягчении правил пересечения границы – это системный вопрос. Следует обращать внимание на обеспечение безопасности государства, выполнение мобилизационных задач и соблюдение прав человека.

Мобилизацию усиливать не будут