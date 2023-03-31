Однак під час війни є легальні способи виїзду з України. Про це в ефірі телемарафону повідомив нардеп від "Слуги народу", член комітету з питань оборони та представник президента у парламенті Федір Веніславський.

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Чи будуть послаблювати умови виїзду

Ми з 24 лютого живемо в стані повної мобілізації, тому обмеження свободи пересування в умовах воєнного стану не є порушенням міжнародних стандартів,

– заявив нардеп.

Наразі немає змін чи пом'якшень у порядку перетину державного кордону України військовозобов'язаними чоловіками. Проте є абсолютно легальні шляхи виїзду за кордон чоловіків, віком від 18 до 60 років.

Ці способи зафіксовані в системі "Шлях". До категорії чоловіків, які можуть легально покинути країну, зокрема, відносять осіб, які мають на утриманні неповнолітніх дітей, інвалідів; мають бронювання з місця праці тощо.

Веніславський додав, що згідно з даними Державної прикордонної служби, щодня з України легально виїздять близько 7-8 тисяч чоловіків призовного віку.

Тому, наголошує нардеп, прийняття закону щодо пом'якшення правил перетину кордону – це системне питання. Варто звертати увагу на забезпечення безпеки держави, виконання мобілізаційних завдань та дотримання прав людини.

Мобілізацію посилювати не будуть