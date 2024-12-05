Нардеп обвинила директора Музея истории Украины в побеге за границу: как он отреагировал

Народный депутат Соломия Бобровская заявила, что директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук уехал в командировку за границу и не вернулся оттуда. А должен был он это сделать якобы еще в сентябре.

Андрощук "потерялся" в Литве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Соломию Бобровскую.

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Нардеп обвинила Андрощука в побеге за границу

Срок командировки Андрощука закончился 20 сентября.

Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть – это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию, и согласно ответу на мое депутатское обращение, потерялся на открытии выставки в Литве,

– написала Бобровская.

Нардеп выразила надежду, что решение в этой ситуации будут немедленно. Она обратилась с соответствующей просьбой к главе Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины Николаю Точицкому.

"Национальный музей истории Украины – один из самых знаковых наших музеев на 800 тысяч экспонатов, история всего становления нас как государства, от Триполья и скифов до независимости. И то, что Андрощук до сих пор возглавляет Музей истории – стыд, мягко говоря", – заявила народная избранница.

Андрощук отреагировал на обвинения

В комментарии "УП. Культура" Федор Андрощук заявил, что еще три месяца назад подал заявление об увольнении.

Причина – отсутствие возможности продлить сроки его командировки именно в Украину, которую нужно было пролонгировать для выполнения научного проекта "Швеция и Украина в истории музейных коллекций и выставочных нарративов".

Я являюсь гражданином Швеции, где проживаю постоянно уже почти 25 лет и где плачу налоги. Это мне дает неограниченное право здесь находиться и пользоваться всеми правами гражданина ЕС,

– сказал он.

Андрощук добавил, что в Украине он находился временно по контракту с Министерством культуры, "который каждая из сторон имеет право разорвать, если посчитает, что другая сторона не выполняет свои обязательства".

"О моем гражданстве Швеции министерство было предупреждено и знало, что там мой дом. Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а в Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не в Украине", – подчеркнул Андрощук.

А также назвал своей заслугой то, что Национальный музей истории Украины работает во время войны, зарабатывает средства и стал известным в мире.

Министерство, по его словам, якобы не отреагировало на предложение продлить командировку.

Мне кажется, на какие-то минимальные слова благодарности я заслуживаю. Однако после того, что обо мне написали отдельные депутаты, а также блогеры очень странных взглядов ..., мне трудно будет найти желание когда-то еще связываться с украинскими государственными учреждениями. В общем несколько странно, почему такая информация всплывает именно сейчас, и очень обидно, что она может незаслуженно навредить музею. Кроме музея, у меня есть другие проекты и обязательства. Есть много других способов помочь украинской культуре. После почти пяти лет работы в Украине я точно знаю, кому доверять нельзя, и с кем надо общаться только в присутствии адвокатов,

– также отметил Андрощук.