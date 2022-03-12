Федоров призвал корпорацию Xerox прекратить поставки в Россию

12 марта 2022 , 12:17
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Источник:

твиттер Михаила Федорова

После того, как Россия вторглась с войной на территорию Украины, более 100 ведущих иностранных компаний заявили, что сворачивают свой бизнес на территории агрессора.

Среди этих компаний – финансовые, технологические, информационные и пищевые гиганты.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал американскую корпорацию Xerox прекратить поставки своего оборудования в Россию.

Нация, которая в 2022 году убивает другую мирную нацию ракетами и самолетами, безусловно, не заслуживает использования технологий 21 века,
– написал Федоров.

Xerox Corporation – американская корпорация, один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами, пионер массового выпуска копировальных аппаратов.

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Автор: Марта Пономаренко