В частности, речь идет о метках на дорогах или крышах домов, которые якобы созданы для наведения ракет. Украинцев просили информировать об обнаруженных метках правоохранителей, а также пытаться уничтожить их.

Читайте также Тысячи заявок ежедневно, – Федоров рассказал, как применение Враг помогает выявить оккупантов

Попытка вызвать панические настроения

Тем не менее, они были не только для наведения целей, но и для нагнетания паники среди общества.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Конечно, целью была и паника, но использовались определенные технологии и для наведения. Было создано множество сообществ, разных ботов для того, чтобы передавать информацию о передвижении нашей техники и местонахождении различных объектов инфраструктуры.

– отметил он.

Для того чтобы российские агенты общались с теми людьми, которые выполняли определенные задания за деньги, было создано много подобных площадок, сообществ и ботов.

"Но большинство из них были очень быстро заблокированы. Сегодня мы уже видим, что этот инструмент больше не является для них эффективным, тем более что СБУ активно работает в этом направлении", – добавил Федоров.

Люди уже научились отличать ботов

Информационно-психологические операции у оккупантов уже не имеют успеха, как было в начале. Боты, создаваемые для разгонки "измены" или паники, быстро блокируются.

В том числе и корпорацией Meta, если речь идет о Facebook и Instagram. Результатов у этих групп, занимающихся информационными атаками за деньги ФСБ, нет,

– сказал Федоров.

По его словам, Министерство цифровой трансформации анализирует все процессы, а эффективность использования технологий для врага не видит. В то же время положительным является тот факт, что украинцы уже научились отличать ботов от живых аккаунтов, поэтому россиянам труднее даются попытки психологических манипуляций.

Вас может заинтересовать – Кулеба рассказал о работе на международной арене за последнее время: видео