Зокрема йдеться про мітки на дорогах чи дахах будинків, які нібито створенні для наведення ракет. Українців просили інформувати про виявлені мітки правоохоронців, а також намагатись знищити їх.

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Спроба викликати панічні настрої

Проте вони були не лише для наведення цілей, а й для нагнітання паніки серед суспільства.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Звичайно, ціллю була і паніка, але використовувалися певні технології і для наведення. Було створено безліч спільнот, різних ботів для того, щоби передавати інформацію про пересування нашої техніки та місцезнаходження різних об'єктів інфраструктури,

– зазначив він.

Для того, аби російські агенти спілкувались з тими людьми, які виконували певні завдання за гроші, було створено багато подібних майданчиків, спільнот та ботів.

"Але більшість із них були дуже швидко заблоковані. Сьогодні ми вже бачимо, що цей інструмент більше не є для них ефективним, тим паче, що СБУ активно працює у цьому напрямку", – додав Федоров.

Люди вже навчилися відрізняти ботів

Інформаційно-психологічні операції в окупантів вже не мають успіху, як було на початку. Боти, які вони створюють для розганяння «зради» чи паніки, швидко блокуються.

В тому числі і корпорацією Meta, якщо мова йде про Facebook та Instagram. Результатів у цих груп, які займаються інформаційними атаками за гроші ФСБ, немає,

– сказав Федоров.

За його словами, Міністерство цифрової трансформації аналізує всі процеси, а ефективності використання технологій для ворога не бачить. Водночас позитивним є й той факт, що українці вже навчилися відрізняти ботів від живих акаунтів, тому росіянам важче даються спроби психологічних маніпуляцій.

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