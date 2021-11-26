Об этом в интервью 24 каналу рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник. Он отметил, что ошибок в приложении становится все меньше, так что в центры и службы поддержки онлайн обращаются не так много людей.

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В день в службу поддержки поступает до 10 обращений

К счастью, ошибок, с которыми сталкиваются люди, не так много каждый день. Хотя, конечно, они есть. Поэтому служба поддержки в мессенджере или на месте пытается подсказать, что делать,

– рассказал Баник.

Команда Дии также пытается реагировать на комментарии под постами в инстаграме и фейсбуке. Более того, за этими сообщениями следит даже вице-премьер Михаил Федоров. Это касается не только Дии, но и других сервисов Минцифры.

Чат-бот уменьшает нагрузку на службу поддержки

Решать проблемы с приложением "Дия" помогает и чат-бот, его задача – уменьшить нагрузку на службу поддержки. Большинство вопросов, с которыми обращаются, – в основном типичные. Поэтому с помощью чат-бота люди получают необходимые советы и инструкции.

Когда мы запускались с Дией, то в первый день получили около 100 тысяч обращений в службу поддержки, из которых 95 – 96 тысяч обошлись чат-ботом,

– заметил Баник.

Менеджеры обрабатывают необычные ситуации, для которых нет отдельных кнопок в боте.

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Коротко об инновациях в Дии: