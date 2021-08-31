Министр цифровой трансформации заверил, что они сотрудничают с Google со времен основания Министерства. Об этом он написал на своей странице в телеграме 31 августа.
К теме Минцифры будет договариваться об открытии офисов Google и YouTube для противодействия пропаганде России
Федоров встретился с вице-президентом Google
Министр рассказал, что на встрече с Караном Бхатией обсудили "результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы". В частности о подборе и рекомендациях контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube.
Министр обїяснил, что "сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, что является недопустимым, когда в Украине идет война".
Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент,
– сообщил Федоров.
Он заверил, что это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии.
Оптимизация сервиса "Дия" и возможность пользоваться YouTube Shorts
Федоров добавил, что среди важных вопросов:
- оптимизация сотрудничества в отношении приложения "Дия";
- возможность для украинцев пользоваться фондом YouTube Shorts – специальной программой поддержки креаторов на 2021 – 2022 годы.
Объем фонда – 100 миллионов долларов. Авторы самых популярных и виральных роликов смогут зарабатывать от 100 до 10 тысяч долларов,
– заверил министр.
Он обїяснил, что в Украине очень развита креативная индустрия, – много рекламных и маркетинговых агентств, много RedDot наград.
Поэтому Минцифры "обратились к Google с просьбой добавить Украину в список стран, которые могут воспользоваться YouTube Shorts, так как сейчас отсутствует такая опция".
Что известно о визите Михаила Федорова в Штаты
- Украинская делегация прибыла в Штаты 31 августа. В составе делегации – министр Михаил Федоров.
- Перед встречей он уверял, что украинская сторона проведет переговоры с американцами об открытии офиса Google и YouTube компании для противодействия пропаганде России.
- По словам Михаила Федорова, в Украине нужно увеличивать количество представительств международных компаний.
- Помимо встречи с Google, у Федорова запланированы переговоры с компаниями в Сан-Франциско.