Феерическая самоликвидация: боевики с августа 2021 года понесли десятки небоевых потерь
Источник:Анатолий Штирлиц в телеграме
Российские оккупационные войска продолжают нести небоевые потери на Донбассе. Враги самоликвидируются из-за неосторожного обращения с оружием и злоупотребления алкоголем.
В период с 1 по 31 августа 18 наемников России умерли и еще 23 – получили ранения. Об этом сообщил Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в своем телеграм-канале.
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Еще раз подчеркиваю. Мы строго придерживаемся договоренностей и не отвечаем за их нарушение мер безопасности. Вооруженные силы Украины. Всегда на защите,
– написал офицер.
Кроме этого, он обнародовал данные, свидетельствующие, что за время действия перемирия на Донбассе с 27 июля 2020 года по 31 июля 2021 года потери оккупантов составили 761 человека:
- безвозвратные – 339 (небоевые 330, боевые 9);
- санитарные – 422 (небоевые 415, боевые 7);
Потери боевиков с начала перемирия на Донбассе / Скриншот из телеграм-канала Анатолия Штирлица
Текст публикации Анатолия Штирлица:
Потери российско-оккупационных войск в период с 01.08.21 по 31.08.21 составили 41 человека, небоевые:
Безвозвратные (200) – 18 (человек).
Санитарные (300) – 23 (человека).
Дополнительно информация уточняется.
Еще раз подчеркиваю. Мы строго придерживаемся договоренностей и не отвечаем за их нарушение мер безопасности.
"Вооруженные Силы Украины. Всегда на защите"