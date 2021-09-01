Феерическая самоликвидация: боевики с августа 2021 года понесли десятки небоевых потерь

Российские оккупационные войска продолжают нести небоевые потери на Донбассе. Враги самоликвидируются из-за неосторожного обращения с оружием и злоупотребления алкоголем.

В период с 1 по 31 августа 18 наемников России умерли и еще 23 – получили ранения. Об этом сообщил Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в своем телеграм-канале.

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Еще раз подчеркиваю. Мы строго придерживаемся договоренностей и не отвечаем за их нарушение мер безопасности. Вооруженные силы Украины. Всегда на защите,

– написал офицер.

Кроме этого, он обнародовал данные, свидетельствующие, что за время действия перемирия на Донбассе с 27 июля 2020 года по 31 июля 2021 года потери оккупантов составили 761 человека:

безвозвратные – 339 (небоевые 330, боевые 9);

санитарные – 422 (небоевые 415, боевые 7);



Потери боевиков с начала перемирия на Донбассе / Скриншот из телеграм-канала Анатолия Штирлица

Текст публикации Анатолия Штирлица:

Потери российско-оккупационных войск в период с 01.08.21 по 31.08.21 составили 41 человека, небоевые:

Безвозвратные (200) – 18 (человек).

Санитарные (300) – 23 (человека).

Дополнительно информация уточняется.

Еще раз подчеркиваю. Мы строго придерживаемся договоренностей и не отвечаем за их нарушение мер безопасности.

"Вооруженные Силы Украины. Всегда на защите"