Об этом сообщил офицер Объединенных сил ВСУ Сергей Нещадим в своем твиттере во вторник, 1 февраля.

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Он обнародовал данные, которые свидетельствуют, что в период с 1 по 31 января 2022 года потери оккупантов составили 45 человек:

безвозвратные – 19 (небоевые 18, боевые 1);

санитарные – 26 (все небоевые).



Оккупанты за январь потеряли 19 боевиков / Скриншот из твитера Сергея Нещадима

Потери оккупантов с начала перемирия

Сергей Нещадим проинформировал, что с 27 июля 2020 года по 31 января 2022 года потери составили:

Безвозвратные – 452 (боевые 12, небоевые 440);

Санитарные – 586 (боевые 8, небоевые 578);

Вооружение и военная техника 23 единицы.

Текст публикации Сергея Нещадима:

Потери орков с 01.01.2022 по 31.01.2022 составили 45 человек.

Безвозвратные (200) – 19, из них боевые 1, небоевые 18.

Санитарные (300) – 26, все небоевые.