Про це повідомив офіцер об'єднаних сил ЗСУ Сергій Нещадим в своєму твітері у вівторок, 1 лютого.

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Він оприлюднив дані, які свідчать, що у період з 1 по 31 січня 2022 року втрати окупантів склали 45 осіб:

безповоротні – 19 (небойові 18, бойові 1);

санітарні – 26 (усі небойові).



Окупанти за січень втратили 19 бойовиків / Скриншот з твітера Сергія Нещерета

Втрати окупантів з початку перемир'я

Сергій Нещерет поінформував, що з 27 липня 2020 року по 31 січня 2022 року втрати склали:

Безповоротні – 452 (бойові 12, небойові 440);

Санітарні – 586 (бойові 8, небойові 578);

Озброєння та військова техніка 23 одиниці.

Текст публікації Сергія Нещерета:

Втрати орків з 01.01.2022 по 31.01.2022 склали 45 осіб.

Безповоротні (200) – 19, з них бойові 1, небойові 18.

Санітарні (300) – 26, всі небойові.