В России, например, в этом заявлении увидели прямую поддержку России в вопросе с оккупацией территорий Украины, а в Украине увидели явную угрозу нашей стране, озвученную Александром Лукашенко.

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Я же это заявление и реакцию на него, в первую очередь российской стороны, без иронии и рассматривать не могу.

Дело в том, что Александр Лукашенко за последний год с лишним, фактически, после августовских событий 2020 года, наговорил очень много разного рода откровенной ереси. Но зачастую, когда он ретранслировал даже откровенную ересь, он придерживался определённых правил.

Например, признал ли на сегодняшний день Александр Лукашенко, оккупированный полуостров Крым "российским"?

Не смотря на то, что российские пропагандисты стараются "нарисовать" в своём сегменте некое признание Беларусью оккупированного полуострова "российским", такового признания, на официальном уровне не было. И на сегодняшний день оккупированный Крым признан "российским" такими странами отщепенцами как Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан и КНДР.

Cейчас я в очередной раз перечитываю сказанное Александром Лукашенко на совещании с военными и всё же не могу понять, о чём он на самом деле говорил?

Лукашенко очень часто использует пространные обозначения, без конкретики. "Они", "там", "И ясно, на чьей стороне будет Беларусь"… На чьей? На чьей стороне будет Беларусь?

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Вот серьёзно, президент Беларуси не конкретизирует, он лавирует. Как, впрочем, и все те десятилетия, что находится у власти – лавирует.

А потому, Александр Лукашенко в очередной раз произнёс очень много слов и вроде бы как угрожающих, но в действительности сути было сказано совсем ничего.

Но, что самое смешное, реальной сути в словах Лукашенко было настолько мало, что российские пропагандисты додумывают за него, что же он сказал и указывают на то, что должно было бы быть по их версии сказано ещё.