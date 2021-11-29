Министр иностранных дел прокомментировал телефонный разговор канцлера Германии и самопровозглашенного президента Беларуси. По словам дипломата, Лукашенко в разговоре с Меркель многого добился.

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Не стоит сжигать все мосты с Беларусью

Кулеба подчеркнул, что не стоит сжигать все мосты с Беларусью, но необходимо быть очень осторожными при планировании контактов. В частности, во избежание ситуации, когда общение с Лукашенко могут воспринять как политическое признание и легитимизацию этого режима.

Дирижеры миграционного Кризиса – в Кремле

Следовательно, министр подчеркнул, что не считает целесообразным общение Зеленского и Лукашенко. Он добавил, что главные дирижеры этого миграционного кризиса сидят в Кремле.

"В любой ситуации дипломатия предлагает несколько инструментов ее решения, но, как я уже говорил, каждый контакт следует оценивать с точки зрения того, не приводит ли он к политической легитимизации тех, кто совершал противоправные действия против мирных протестующих в Беларуси", – отметил дипломат.

Что известно о разговоре Меркель и Лукашенко