Міністр закордонних справ прокоментував розмову телефонну розмову канцлерки Німеччини та самопрогололошеного президента Білорусі. За словами дипломата, Лукашенко у розмові з Меркель багато чого домігся.
До речі Білорусь заявила про загиблого на кордоні з Литвою мігранта
Не варто спалювати всі мости з Білоруссю
Кулеба наголосив, що не варто спалювати всі мости з Білоруссю, але необхідно бути вкрай обережними під час планування контактів. Зокрема, аби уникнути ситуації, коли спілкування з Лукашенком можуть сприйняти як політичне визнання і легітимізацію цього режиму.
Диригенти міграційної Кризи – у Кремлі
Відтак міністр наголосив, що не вважає доцільним спілкування Зеленського й Лукашенка. Він додав, що головні диригенти цієї міграційної кризи сидять в Кремлі.
"У будь-якій ситуації дипломатія пропонує кілька інструментів її розв'язання, але, як я вже говорив, кожен контакт слід оцінювати з точки зору того, чи не призводить він до політичної легітимізації тих, хто вчиняв протиправні дії проти мирних протестувальників у Білорусі", – зазначив дипломат.
Що відомо про розмову Меркель та Лукашенка
- У листопаді, коли загострилась міграційна криза у Білорусі, Меркель та Лукашенко двічі зідзвонювались.
- Вперше політики поспілкувалися 15 листопада. Розмова тривала майже годину й стосувалася ситуації з мігрантами.
- До речі, після цього у кількох країнах Євросоюзу різко розкритикували німецьку канцлерку. У ЄС теж наголошували, що таким чином Меркель нібито визнає президентство Лукашенка легітимним.
- За інформацією ЗМІ, Лукашенко вимагав зняття санкцій й просив Меркель стати посередницею у вирішенні міграційної кризи. Журналісти стверджують, що політикиня вислухала диктатора, але її позиція залишилася непохитною.
- Згодом німецька канцлерка та самопроголошений президент Білорусі поговорили вдруге. Вони домовилися винести проблему біженців на рівень Білорусі та Євросоюзу.