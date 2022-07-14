Советник главы Офиса Президента убежден, уже настал момент, когда у россиян возникли вопросы, касающиеся их уровня жизни в результате войны. В частности, это произошло тогда, когда сравнялось количество россиян, выступающих за продолжение боевых действий и против.

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Арестович говорит, что там есть 3 категории людей: сомневаются, "против переговоров", "за переговоры". Потому политик уверен, что в таких условиях невозможно провести мобилизацию.

Они не хотят тратиться на войну ни копейками, ни собственными жизнями.

– сказал Арестович.

Он считает, что более страшных событий, чем 24 февраля, уже не будет. У России для этого не хватает ресурсов. Зато Украина более подготовлена.

Объявит ли россия официально войну

Пугает Украину объявлением войны и мобилизацией в России. Дело в том, что с 24 февраля они называют свои действия "спецоперацией". российские пропагандисты заявляют, что всеобщую мобилизацию могут объявить 15 июля.

Однако представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорит, что олицетворять такие угрозы оккупанты в ближайшее время не собираются. Без объявления войны никакой всеобщей мобилизации тоже не будет.

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