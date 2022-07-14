Радник глави Офісу Президента переконаний, вже настав момент, коли в росіян виникли питання щодо їх рівня життя внаслідок війни. Зокрема, це сталось тоді, коли зрівнялась кількість росіян, що виступають за продовження бойових дій, та тих, що проти.

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Арестович каже, що там є 3 категорії людей: сумніваються, "проти переговорів", "за переговори". Тому політик впевнений, що в таких умовах неможливо провести мобілізацію.

Вони не хочуть витрачатись на війну ні копійками, ні власними життями,

– сказав Арестович.

Він вважає, що страшніших подій, ніж 24 лютого, вже не буде. У росії для цього не вистачає ресурсів. Натомість Україна є більш підготовленою.

Чи оголосить росія офіційно війну

путін лякає Україну оголошенням війни та мобілізацією в росії. Річ у тім, що з 24 лютого вони називають свої дії "спецоперацією". російські пропагандисти заявляють, що загальну мобілізацію можуть оголосити 15 липня.

Однак представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький каже, що втілювати такі погрози окупанти найближчим часом не збираються. Без оголошення війни ніякої загальної мобілізації теж не буде.

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