Об этом во время стрима для 24 канала рассказал российский правозащитник и адвокат Марк Фейгин. Он также отметил, что на территории Крыма 5 аэродромов, все они вовлечены в войну против Украины.

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"Если сгорело 9 бортов, а инфраструктура и другие самолеты повреждены, то на восстановление нужно много времени. Это же как с восстановлением Антоновского моста – нет никаких гарантий, что по этим аэропортам не попадет ракета", – убежден Фейгин.

По моему мнению, попасть по Новофедоровскому аэродрому могла ракета "Гарпун", но я никому не навязываю это мнение,

– говорит правозащитник.

россияне точно знают, что это было, ведь у них есть обломки – несмотря на то, что официально россияне заявили о нарушении техники безопасности и детонации боекомплектов.

Марк Фейгин российский правозащитник и адвокат Вероятно, у россиян изменились планы из-за последних ударов ВСУ. И это заслуга дальнобойной артиллерии, которая пусть на 70 километров, но бьет мощно.

"В общем, россияне накопили 30 батальоно-тактических групп на Юге. Речь шла о том, что эти оккупанты должны наступать на Николаев или на Кривой Рог, но этого не произошло и это определенный показатель изменения тактики", – убежден Марк Фейгин.

Полный стрим о тактике россиян и истерике кремля: смотрите видео