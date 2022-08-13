Отметим, что разговор Валерия Залужного и Марка Милли состоялся 13 августа. Главнокомандующий ВСУ констатировал, что противник имеет значительные потери, прежде всего, в живой силе.

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Так, по словам Залужного, пятая часть подразделений вооруженных сил россии, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

Проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке, в частности подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 километрах фронта. Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня – я снова обратился с этим к нашим партнерам,

– сказал Главнокомандующий ВСУ.

Он также поблагодарил генерала Милли и всю Американскую нацию за действенную поддержку в защите нашего героического народа и общих ценностей – свободы и демократии.

Оккупанты терпят колоссальные потери в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину ВСУ ликвидировали уже 43 400 вражеских бойцов. За последние сутки удалось уничтожить еще 200 врагов.

Сколько техники потеряли оккупанты по состоянию на 13 августа

танков – 1 855 единиц (из них за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 7);

боевых бронированных машин – 4 115 единиц (+7);

артиллерийских систем – 978 единиц (+3);

РСЗО – 261 единица;

средства ПВО – 136 единиц;

самолетов – 233 единиц;

вертолетов – 193 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 779 единиц (+1);

крылатых ракет – 187 единиц (+2);

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3036 единиц (+15);

специальной техники – 91 единица (+1).

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщило, что российская армия на войне против Украины ежедневно теряет колоссальное количество военных. В частности, говорится о примерно 500 погибших и раненых бойцах.

Общие потери государства-агрессора, по данным СМИ, составляют уже 70-80 тысяч военных. Все потому, что локальные успехи на Востоке Украины стоили врагу огромных потерь.

Из-за больших потерь россияне привлекают в армию новобранцев и добровольцев. К войне против Украины враг уже привлек 85% своей армии. Заметим, что к 24 февраля российское войско насчитывало 900 тысяч человек.

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