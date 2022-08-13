Про це під час стріму для 24 каналу розповів російський правозахисник та адвокат Марк Фейгін. Він також зазначив, що на території Криму 5 аеродромів, всі вони залучені у війні проти України.

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"Якщо згоріло 9 бортів, а інфраструктура та інші літаки пошкоджені, то на відновлення потрібно багато часу. Це ж як із відновленням Антонівського мосту – немає жодних гарантій, що по цих аеропортах не влучить ракета", – переконаний Фейгін.

На мою думку, влучити по Новофедорівському аеродрому могла ракета "Гарпун", але я нікому не нав'язую цю думку,

– каже правозахисник.

росіяни точно знають, що це було, адже у них є уламки – не дивлячись на те, що офіційно росіяни заявили про порушення техніки безпеки та про детонацію боєкомплектів.

Iм'я експерта Науковий ступінь/посада Ймовірно, у росіян змінились плани, через останні удари ЗСУ. І це заслуга далекобійної артилерії, яка нехай на 70 кілометрів, але лупить потужно.

"Загалом, росіяни накопичили 30 батальйоно-тактичних груп на Півдні. Мовилось про те, що ці окупанти мали наступати на Миколаїв чи на Кривий Ріг, але цього не відбулось і це певний показник зміни тактики", – переконаний Марк Фейгін.

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