Фейгин объяснил, почему Гиркину позволяют "наезжать" на Шойгу

Бывший главарь пророссийских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин продолжает насмехаться над министром обороны России Сергеем Шойгом. Неожиданные постоянные наезды можно легко объяснить.

По этой теме 24 канала порассуждал российский оппозиционный политически-общественный деятель и юрист Марк Фейгин . Он предположил, почему Гиркину разрешат подобные высказывания.

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У Гиркина есть "крыша" от ФСБ, – Фейгин

В целом политически-общественный деятель придерживается мнения, что террористу Гиркину позволяют говорить скандальные вбросы по Шойгу из-за того, что он бывший полковник ФСБ. Мол, он приходит к своим кураторам и они ему позволяют "наезжать" именно на главу Минобороны страны-террористки.

Подобные люди имеют "крышу" от ФСБ. Ему разрешают это говорить,

– подчеркнул Фейгин.

Он добавил, что не слышал от Гиркина что-то плохое о главе ФСБ, секретаре Совбеза России или самоме Путине. Не звучала даже аккуратная критика на уровне того, что глава Кремля недостаточно захватил Украину.

Однако о министре обороны России заявления раздаются часто. Мол, что все разворовано, сильная коррупция, а также неспособная и неумелая команда. "Ну так оно и есть, но другой вопрос: "За что? От этого меняется смысл в целом?», – риторически спросил юрист.

Фейгин предположил, почему Гиркину разрешают критику по Шойгу: смотрите видео 24 канала

Также интересно то, что Гиркин по сути подтвердил уничтожение российского крейсера "Москва" украинскими ракетами, хотя в Кремле официально не признают, потому что якобы причина в "возгорании от недокурка". Именно из Шойгу очевидно и сделали козла отпущения.

Марк Фейгин Российский оппозиционный общественно-политдеятель и юрист То, что говорит Гиркин – это позиция спецслужб к (провальной – 24 канал) "спецоперации". "Это не мы виноваты. Это виноваты военные. Ну ладно, пусть Шойгу. Сделаем кого-то крайним".

Юрист отметил, что Гиркин является империалистом и сторонником захвата Украины, но критика направлена с другой стороны. Мол, что надо было лучше командовать, тогда мы бы захватили украинское государство правильно.

Шойгу же министр обороны. Он не военный, план "спецоперации" не реализует. Над этим Генштаб работает. Он не специалист и никогда в этом не учился. С чего бы это Шойгу является главным виновником?

– пытается выяснить логику обвинений Фейгина.

Он объяснил, что, конечно, Шойгу виноват, но его вина в том, за что можно публично критиковать, что за время, когда он занимает должность министра обороны, все разворовано. Табуретки в танках украли и оказывается техника не работающая, все старое.

"За это он виноват. Там свои виновные. Думаю, что Рособорону и многих еще привлекут, хотя главным виновником Путин. Это очевидно, что решение о войне принимал он, а не Шойгу, я убежден", - отметил Фейгин.

Последние заявления Гиркина: кратко

В марте эксвотажок боевиков Игорь Гиркин признал роль России в войне в Донецкой и Луганской областях. Тогда же он тоже критиковал российское Минобороны и говорил, что есть значительные проблемы с человеческими ресурсами и вооружением, а более половины техники неисправна.

Также однажды террорист даже похвалил Вооруженные Силы Украины. Он сказал, что Россия не учла мощи украинской армии, потери кафиров не подкреплены успехами, а украинские защитники "воюют грамотно".

В общем, Марк Фейгин еще раньше придерживался мнения , что все, что говорит Гиркин выгодно ФСБ. "Его заявления тоже нужны для каких-то оперативных целей и задач. Он никогда "красных флажков" не перейдет", – уверен юрист.

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