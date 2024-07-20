Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что в 2019 году казалось, что у Зеленского и Трампа диалог не слишком сложился. Но прошли годы – и сейчас есть шанс построить что-то лучшее.

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О чем мог быть разговор Зеленского и Трампа

Как отметил Фейгин, этот разговор – абсолютно правильное решение. Скорее всего, главная задача Зеленского – чтобы Соединенные Штаты и в дальнейшем поддерживали Украину. Даже если Трамп таки победит на выборах в США.

Думаю, что такой разговор был согласован с администрацией Байдена. Украина стала заложницей выборов в США. Но в целом Киеву нет разницы, кто будет главой Соединенных Штатов. Важно, чтобы там и в дальнейшем поддерживали Украину в ее защите от российской агрессии,

– сказал Фейгин.

Кроме того, вполне вероятно, что элиты в Вашингтоне смирились с тем, что Трамп действительно может прийти к власти. Сейчас могут идти определенные переговоры.

Между вашингтонскими элитами и Трампом могут быть переговоры относительно того, условно, на каких условиях они снимут часть обвинений. И что он должен делать. К примеру, продолжить политику поддержки Украины. Все заинтересованы, чтобы не было хаоса. По крайней мере было бы логично такие переговоры вести,

– считает Фейгин.

Обратите внимание! Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров рассказал о некоторых деталях разговора Зеленского с Трампом. Интересно, что Трамп сказал не верить фейковым новостям, что его победа может быть выгодна России.