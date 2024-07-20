Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що у 2019 році видавалося, що в Зеленського і Трампа діалог не надто склався. Але минули роки – і зараз є шанс побудувати щось краще.

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Про що могла бути розмова Зеленського і Трампа

Як наголосив Фейгін, ця розмова – абсолютно правильне рішення. Найімовірніше, головне завдання Зеленського – аби Сполучені Штати і надалі підтримували Україну. Навіть якщо Трамп таки переможе на виборах у США.

Думаю, що така розмова була погоджена із адміністрацією Байдена. Україна стала заручницею виборів у США. Але загалом Києву немає різниці, хто буде главою Сполучених Штатів. Важливо, аби там і надалі підтримували Україну в її захисті від російської агресії,

– сказав Фейгін.

Крім того, цілком вірогідно, що еліти у Вашингтоні змирилися з тим, що Трамп дійсно може прийти до влади. Зараз можуть йти певні переговори.

Між вашингтонськими елітами і Трампом можуть бути переговори щодо того, умовно, на яких умовах вони знімуть частину звинувачень. І що він має робити. До прикладу, продовжити політику підтримки України. Усі зацікавлені, щоб не було хаосу. Принаймні було б логічно такі перемовини вести,

– вважає Фейгін.

Зверніть увагу! Прессекретар Президента України Сергій Никифоров розповів про деякі деталі розмови Зеленського із Трампом. Цікаво, що Трамп сказав не вірити фейковим новинам, що його перемога може бути вигідна Росії.