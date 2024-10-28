Поняв абсурдность, на одном из федеральных каналов страны-агрессора таки признали, что новость является фейковой, и все равно продолжили рассказывать об этом.

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"Хочу начать вот с чего. Такая интересная информация гуляет по интернету. Я сразу оговорюсь, если будут вырезать и пытаться сделать, знаете... Из многих наших заявлений пытаются сделать потом какой-то "вброс". Говорю сразу, вероятнее всего – это фейк. Да. Но, тем интереснее", – заметил ведущий программы Время покажет Анатолий Кузичев.

В России сознательно транслируют откровенные фейки

Российский пропагандист ссылался на материал американского желтого издания Seattle Tribune. Очень ему импонировал тот факт, что издание является американским.

"Владимир Зеленский, внимание, после своего визита в США вернулся домой с покупкой, с обновочкой. Это автомобиль, который принадлежал когда-то Адольфу Гитлеру", – говорит в сюжете пропагандист.

При этом он не испытывает никакого дискомфорта от того, что транслирует откровенную ложь на миллионную аудиторию – россиян, которые преимущественно смотрят именно федеральные каналы. Правда, смотреть им что-то другое достаточно сложно, из-за тотального контроля над деятельностью любых независимых СМИ и блокировки ютуба.

Зато пропагандист не упомянул, что у их президента-диктатора личные вещи нацистского лидера являются настоящим фетишем. Ведь Путин решил разместить фуражку своего немецкого коллеги в главном храме минобороны России.