Зрозумівши абсурдність, на одному з федеральних каналів країни-агресора таки визнали, що новина є фейковою, та все одно продовжили розповідати про це.

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"Хочу почати ось із чого. Така цікава інформація гуляє інтернетом. Я відразу обмовлюся, якщо будуть вирізати і намагатися зробити, знаєте… Із багатьох наших заяв намагаються зробити потім який "вкид". Кажу відразу, найімовірніше – це фейк. Так. Але, тим цікавіше", – зауважив ведучий програми Время покажет Анатолій Кузичьов.

В Росії свідомо транслюють відверті фейки

Російський пропагандист посилався на матеріал американського жовтого видання Seattle Tribune. Дуже йому імпонував той факт, що видання є американським.

"Володимир Зеленський, увага, після свого візиту до США повернувся додому з покупкою, з обновочкою. Це автомобіль, який належав колись Адольфу Гітлеру", – каже у сюжеті пропагандист.

При цьому він не відчуває жодного дискомфорту від того, що транслює відверту брехню на мільйонну аудиторію – росіян, які переважно дивляться саме федеральні канали. Щоправда, дивитись їм щось інше досить складно, через тотальний контроль над діяльністю будь-яких незалежних ЗМІ та блокування ютубу.

Натомість пропагандист не згадав, що у їх президента-диктатора особисті речі нацистського лідера є справжнім фетишем. Адже Путін вирішив розмістити кашкет свого німецького колеги у головному храмі міноборони Росії.