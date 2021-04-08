Фейк наподобие "распятого мальчика": ВСУ непричастны к гибели ребенка в Донецкой области
В ВСУ отметили, что не причастны к смерти 5-летнего мальчика на оккупированной территории Донбасса. Гибель ребенка цинично пытаются использовать пропагандисты Кремля.
Источник:телеканал "Дом"
Об этом заявил Эдуард Москалев, заместитель командующего операцией Объединенных сил. Он подчеркнул, что это – очередной российский фейк.
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Это что-то вроде "распятого мальчика". Они всячески пытаются предоставлять такие фейки, чтобы дискредитировать ВСУ,
– объяснил Москалев.
И добавил, что эта информация не имеет никакого практического значения, а ВСУ к этому факту не имеют никакого отношения.
Заместитель командующего ООС обратил внимание на первые сообщения о смерти ребенка в СМИ. Говорилось о гибели от взрывного устройства, которое он нашел в гараже.
Москалев подчеркнул, что ВСУ не причастны к гибели гражданского населения. В то же время оккупанты не комментируют обстрелы населенных пунктов, которые они совершают.
"С 1 января по апрель зафиксировано около 10 обстрелов населенных пунктов. Последний произошел сегодня 8 апреля, обстреляли Водяное, что на Приазовье", – прокомментировал он.
Потери и ранения среди гражданских
Москалев также отметил, что с начала 2021 года в результате подрыва на мине ПОМ-2 погиб 1 мирный житель. Именно эти мины используют оккупанты.
Они осуществляют этими минами дистанционное минирование, включая минирование населенных пунктов. На одной из таких подорвался местный житель,
– объяснил он.
И обратил внимание на обстрел Красногоровки российскими наемниками. Тогда гражданский попал в больницу в результате минометного обстрела.
"Эти факты есть, но они это не показывают. Зато делают фейковые новости и пытаются дискредитировать ВСУ", – отметил заместитель командующего ООС.
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