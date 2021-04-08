В ВСУ отметили, что не причастны к смерти 5-летнего мальчика на оккупированной территории Донбасса. Гибель ребенка цинично пытаются использовать пропагандисты Кремля.

Об этом заявил Эдуард Москалев, заместитель командующего операцией Объединенных сил. Он подчеркнул, что это – очередной российский фейк.

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Это что-то вроде "распятого мальчика". Они всячески пытаются предоставлять такие фейки, чтобы дискредитировать ВСУ,

– объяснил Москалев.

И добавил, что эта информация не имеет никакого практического значения, а ВСУ к этому факту не имеют никакого отношения.

Справка. РосСМИ активно распространяли информацию о гибели ребенка в оккупированном Александровском. Они обвиняли ВСУ, однако никаких доказательств не предъявили.

Заместитель командующего ООС обратил внимание на первые сообщения о смерти ребенка в СМИ. Говорилось о гибели от взрывного устройства, которое он нашел в гараже.

Москалев подчеркнул, что ВСУ не причастны к гибели гражданского населения. В то же время оккупанты не комментируют обстрелы населенных пунктов, которые они совершают.

"С 1 января по апрель зафиксировано около 10 обстрелов населенных пунктов. Последний произошел сегодня 8 апреля, обстреляли Водяное, что на Приазовье", – прокомментировал он.

Потери и ранения среди гражданских

Москалев также отметил, что с начала 2021 года в результате подрыва на мине ПОМ-2 погиб 1 мирный житель. Именно эти мины используют оккупанты.

Они осуществляют этими минами дистанционное минирование, включая минирование населенных пунктов. На одной из таких подорвался местный житель,

– объяснил он.

И обратил внимание на обстрел Красногоровки российскими наемниками. Тогда гражданский попал в больницу в результате минометного обстрела.

"Эти факты есть, но они это не показывают. Зато делают фейковые новости и пытаются дискредитировать ВСУ", – отметил заместитель командующего ООС.