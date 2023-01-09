Эту информацию опровергли в ВСУ, а также иностранные журналисты. Сам же факт появления этого фейка свидетельствует о том, что обстрелы в Макеевке очень сильно повлияли на российское общество. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин.

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Нужно было успокоить россиян

Он отметил, что оккупанты, возможно, и совершали какие-то обстрелы в Краматорске или других городах. Но если бы количество украинских военных, якобы погибших, действительно было бы таким, как утверждает Москва, то информацию об этом обязательно была бы у журналистов. И также появились бы свидетели этой "акции мести".

Но никаких доказательств нет. То есть, обстрелы, возможно, и были, но такое количество погибших невозможно было бы скрыть,

– подчеркнул оппозиционер.

По его словам, минобороны и Конашенков всегда лгут, что они якобы уничтожили все HIMARS, все украинские танки и самолеты по 10 раз.

"В подаче этой информации нет ничего нового – это стандартный ход, которым пользуется минобороны в пропагандистских целях", – подчеркнул он.

Однако Фейгин заметил, почему именно сейчас она появилась и именно с таким акцентом – это месть за Макеевку.

"Наверное, потому, что нужно было успокоить россиян", - считает он.

Погибли во время новогоднего поздравления Путина

Правозащитник вспомнил, что накануне в ростовском госпитале скончался один из военных, который остался жив после обстрелов в Макеевке. Он рассказал, что их вместе с другими мобилизованными якобы собрали в актовом зале, чтобы прослушать новогоднее поздравление Путина. И, по словам военного, погибли мобилизованные именно во время прослушивания этого поздравления.

Достойная смерть: поехать в Макеевку, чтобы там умереть, слушая Путина, под ударами украинских HIMARS,

– отметил Фейгин.

Он отметил, что тот российский военный перед смертью, сообщил, что мобилизованные не хотели этого делать и говорили, что такая концентрация людей в одном месте опасна. Но их заставил это сделать некий полковник Еникеев. И раненый россиянин, скончавшийся в госпитале, назвал Еникеева военным преступником.

Минобороны России хочет отвести угрозу наказания

"Обстрелы в Макеевке имели огромный резонанс в России. И сейчас нужно было создать этот фейк, мол, ваши мужья, сыновья, братья умерли в Макеевке не зря - мы отомстили за них и тоже "обстреляли" украинских военных", - пояснил оппозиционер.

Он считает, что с одной стороны это пропагандистский тезис, а с другой – это намерение снять ответственность с виновных в том, что в Макеевке погибли мобилизованные.

В российских пабликах звучали призывы наказать этих виновных. И этого полковника Еникеева или того, кто за ним стоит, нужно судить,

– считает он.

По его мнению, запустив этот фейк, минобороны пытается отвести от себя угрозу наказания.

"Ответственность действительно несут те военачальники, которые поселили мобилизованных не просто в училище в Макеевке, а еще и расположили там склад боеприпасов. Поэтому, кроме ударов HIMARS, произошла их детонация", - рассказал Фейгин.

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Путин отправил людей насмерть просто так

Он подчеркнул, что именно поэтому России сейчас нужно продемонстрировать обществу, что они отомстили.

Мол, отомстили и забыли – давайте не будем никого наказывать, у нас мощная, как никогда, армия и все такое. Это информационная война, как ее понимает минобороны,

– считает собеседник.

По его словам, российское население после обстрелов в Макеевке и гибели сотен мобилизованных испытывает чувство утраты. И нужно "погасить" эти настроения, чтобы не происходили накопления ощущения неудовлетворенности и обществе, поиски виновных и желания отомстить.

"Пусть этот негатив входит в Украину, а не в сторону бессмысленных военачальников, командиров и Путина, который отправил насмерть этих людей просто так. Они погибли ни за что, поэтому главный военный преступник – это Путин", – подчеркнул Фейгин.

По его мнению, Украина здесь вообще ни при чем, ведь это россияне приехали на чужую землю и расположились в чужом училище.

"Украинцы же защищаются, чтобы эти российские военные не пришли и не убили их. ВСУ осуществляли военную задачу – защищали свою землю", – подчеркнул правозащитник.

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Обратите внимание! Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг фейк врага про "месть" за Макеевку, отметив, что это информационная операция минобороны России в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их больших скоплений личного состава, их составов, логистики.