На болотах воют через колоссальные потери России в Макеевке. Чтобы хоть как-то заткнуть кровожадных россиян, в стране-террористке придумали фейк. Россия будто бы "убила" 600 украинских защитников в Краматорске.

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В ВСУ фейк опровергли

Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ – рассказал, что заявления России не имеют ничего общего с реальностью.

Эта информация столь же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это – информационная операция Министерства обороны России в ответ на успешные действия ВСУ по поражению больших скоплений личного состава, их составов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет,

– заявил Череватый.

В русскую ложь не верят уже даже россияне

Интересно, что уже даже сами россияне не верят в "официальные" российские заявления. Новый фейк уже назвали "операцией фантазер".

Пока Россия лжет о мести, все больше российских оккупантов отправляются на концерт в Кобзон. По состоянию на 8 января 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 111 170 захватчиков.