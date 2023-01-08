На болотах виють через колосальні втрати Росії у Макіївці. Щоб хоч якось заткнути кровожерливих росіян, у країні-терористці вигадали фейк. Росія начебто "вбила" 600 українських захисників у Краматорську.

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У ЗСУ фейк спростували

Сергій Череватий – речник Східного угрупування військ ЗСУ – розповів, що заяви Росії не мають нічого спільного з реальністю.

Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як і дані, що вони знищили всі наші HIMARS. Це – інформаційна операція Міністерства оборони Росії у відповідь на успішні дії ЗСУ по ураженню їх великих скупчень особового складу, їх складів, логістики нашими високоточними системами ураження. У них такої можливості немає,

– заявив Череватий.

У російську брехню не вірять вже навіть росіяни

Цікаво, що вже навіть самі росіяни не вірять в "офіційні" російські заяви. Новий фейк вже назвали "операцією фантазер".

Доки Росія бреше про "помсту", все більше російських окупантів вирушають на концерт до Кобзона. Станом на 8 січня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 111 170 окупантів.