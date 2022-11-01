Заместитель руководителя ведомства Маркус Велимяки отметил, что полиции не известно о фактах, чтобы оружие, которое было предоставлено Украине западными партнерами как военная помощь, попало в руки преступников в Финляндии.

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Ранее озвученное заявление об этом строилось на отчете разведки, не привязанном к конкретным случаям. Велимяки пояснил, что его коллега, когда говорил о возможных фактах незаконного попадания оружия в Финляндию, говорил не о западной помощи, а вообще оружии из Украины и потенциальной возможности – ведомство идентифицировало отдельных лиц, имеющих связи с криминальными группами и побывавших в Украине после начала войны.

На основе интервью нашего эксперта у людей могло показаться, что уже были какие-то случаи контрабанды оружия в Финляндию. Однако у нас нет подтвержденной информации о таких случаях. Мы хотели лишь заметить, что есть риск, что криминальные группировки из Финляндии могут пытаться извлечь оружие из зоны боевых действий,

– сказал мужчина.

Он также подчеркнул, что ведомство не планировало создать впечатление, будто подозревает, что украинские власти каким-то образом позволяют попадание оружия к посторонним лицам.

Что этому предшествовало

Ранее старший комиссар Национального бюро расследования Финляндии Кристер Альгрен в интервью сказал о возможном попадании оружия из Украины в руки уголовных группировок в Финляндии. В материале указано, что это оружие уже в Финляндии, а также что его якобы находили в других скандинавских странах.

Как на это отреагировали в Украине

Министерство внутренних дел Украины немедленно начало выяснять правдивость изложенных в данном материале данных у своих финских коллег. В украинском ведомстве подчеркнули, что информация о канале контрабанды украинского оружия в Финляндию является очередным фейком кремлевской пропаганды.

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли кремлевский фейк о том, что оружие нашего государства попало в руки финского криминалитета. Конечно, российская информационная машина пытается придумывать фейки об Украине, однако у нее не получится разрушить наши тесные отношения с Европой и США.

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