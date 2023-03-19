С таким абсурдным заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Однако это очередная ложь, которую активно распространяют пропагандисты. Они уже не в первый раз обвиняют украинцев в том, что делают сами.

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Почему слова россиян – фейк

Центр стратегических коммуникаций и безопасности опровергает фейки российской пропаганды о Мариуполе.

Украина заботится о своих городах и людях, а не уничтожает их. Именно военные России стирали Мариуполь с лица земли и обстреливали жилые дома, несмотря на то, что там были мирные украинцы.

То, что россияне обстреляли родильное отделение и драмтеатр, возле которого была надпись "дети", подтвердила даже комиссия ООН.

Ложью о "нацистах" из ВСУ пропагандисты пытаются демонизировать украинцев и оправдать свое вторжение. Россияне подменяют понятие, называя оккупацию "увольнением".

Весь мир чуть ли не в прямом эфире видел, как россияне обстреливают Мариуполь и уничтожают жилые дома, драмтеатр, родильный, "Азовсталь".

Особый цинизм лживого заявления Хуснуллина состоит в том, что оно было сделано спустя несколько дней после годовщины удара по драмтеатру, в результате которого погибли сотни мирных мариупольцев.

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