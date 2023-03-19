З такою абсурдною заявою виступив віцепремʼєр Росії Марат Хуснуллін. Однак це – чергова брехня, яку активно розповсюджують пропагандисти. Вони вже не вперше звинувачують українців у тому, що роблять самі.
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Чому слова росіян – фейк
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростовує фейки російської пропаганди про Маріуполь.
- Україна турбується про свої міста та людей, а не знищує їх. Саме військові Росії стирали Маріуполь з лиця землі та обстрілювали житлові будинки, попри те, що там перебували мирні українці.
- Те, що росіяни обстріляли пологове відділення та драмтеатр, біля якого був напис "діти", підтвердила навіть комісія ООН.
- Брехнею про "нацистів" із ЗСУ пропагандисти намагаються демонізувати українців та виправдати своє вторгнення. росіяни підмінюють поняття, називаючи окупацію "звільненням".
- Увесь світ ледь не у прямому ефірі бачив, як росіяни обстрілюють Маріуполь та нищать житлові будинки, драмтеатр, пологовий, "Азовсталь".
- Особливий цинізм брехливої заяви Хуснулліна полягає в тому, що вона була зроблена через кілька днів після річниці удару по драмтеатру, внаслідок якого загинули сотні мирних маріупольців.
Що відомо про "візит" Путіна до Маріуполя
- Російські пропагандисти повідомляють, що диктатор Владімір Путін приїхав у Маріуполь. Однак відео його "візиту" виглядають дещо дивно.
- На опублікованих кадрах видно за кермом автівки якогось чоловіка, якого видають за Путіна. Одна переконатися, чи це дійсно він – нереально, як і картинку за вікном автомобіля. До того ж зйомка ведеться у нічний час.