Есть факты, которые точно выдают россиян. Ведь они допускают банальные ошибки по незнанию Украины, информирует 24 Канал.

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Группы в телеграмме, в которых сообщают о якобы местах вручения повесток, активизировались. Однако в них многие сообщения разгоняют пропагандисты.

Палятся на банальном незнании Украины. В Киеве нет ни метро Троещина, ни метро Чайка,

– написала инициатива "НотаЕнота".

Также они показали, какие именно фейковые сообщения распространяют враги.



Скриншоты фейков от россиян, которыми пытаются "кормить" украинцев

Кроме того, россияне распространяли сообщения о повестках на якобы станции метро "Чайка" и "Радужная". Хотя подобных станций в Киеве нет.



Вбросы россиян о повестках / Скриншот из телеграммы Дмитрия Гордона

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