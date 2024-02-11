Однако, конечно же, никто из вражеских пропагандистов не собирался проверять факты. Поэтому сразу распространили фейк, опубликовав фото руки российского военного, которому якобы ампутировали пальцы в украинском плену, информирует 24 Канал.

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Новый фейк от россиян

Фотографию руки российского военного Алексея Мотуза, которому якобы отрезали пальцы в украинском плену, на самом деле сделали закарпатские врачи, когда оперировали 16-летнего юношу, травмировавшегося во время работы на циркуляционной пиле.

Фото руки с отрезанными пальцами якобы российского военного Алексея Мотуза в украинском плену опубликованы в январе 2022 года Закарпатской областной больницей. Это рука 16-летнего украинского парня, который во время работы с циркуляркой отрезал себе пять пальцев,

– говорится в сообщении.

История касалась россиянки Татьяны Мотуз и ее 44-летнего сына Алексея, который добровольно участвовал во вторжении в Украину. Ранее Татьяна рассказала росмедиа, что в ночь с 8 на 9 января 2024 года его сожительнице написали неизвестные с украинского номера. От женщины требовали выслать интимные фотографии. А потом фото, как утверждалось, руки Мотуза без пальцев, простреленной ноги, а также тела после предполагаемого убийства, неизвестные прислали его матери и гражданской жене.

Этот случай получил широкую огласку в российских медиа, при этом никто из них даже не поговорил с родственниками Мотуза.

По данным журналистов, как минимум одно фото из публикации – точно ложное. Поскольку было сделано еще в январе 2022 года и опубликовано в украинском издании Depo.ua с заголовком "Закарпатские врачи пришивали парню отрезанные пальцы".

Последние тезисы российской пропаганды

В России неожиданно начали говорить о тяжелой ситуациях на фронтах в Украине. Так, в стране-агрессоре несколько изменили пропагандистские нарративы.

Если раньше, например, Владимир Соловьев рассказывал, что война присуща россиянам, то сейчас он менее оптимистических взглядов. Мол, воевать хотят "только англосаксы".

Кроме того, теперь российские пропагандисты транслируют сообщения, что Украине хватит снарядов, европейское производство подстроится под нужды войны, а США в конце концов все равно будут помогать Киеву.