Россияне пытаются дискредитировать украинскую армию. На этот раз они решили придумать басню, что украинцы отправляют на передовую беременных женщин.

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Видео – фейк

Прежде всего, журналисты подчеркивают, что форма женщины в кадре – чистая, не затертая, хотя она якобы находится на передовой. Кроме этого у нее нет соответствующей амуниции. Речь идет о разгрузках, ремень с обвесами, наколенниках, у плитоносца нет плит, а сама женщина полностью безоружна.

Кроме этого, не видно лица "военнослужащей", что гипотетически было бы опасно для самих россиян.

На видео она сидит спиной или боком к военным, что с точки зрения безопасности тех, кто берет в плен – неправильно. Ибо таким образом они не видят то, что может быть скрыто у женщины спереди – например, граната,

– рассказывают фактчекеры.

Стоит добавить, что сама местность не похожа на территорию, где ведутся активные боевые действия. На фоне не слышно звуков взрывов или выстрелов. Также женщина на видео будто намеренно сидит и ждет, пока ее пленят.

Однако самое главное, что опровергает ложь окупантов – беременность является основанием для увольнения со службы. Таким образом, военнослужащая просто не могла оказаться на передовой.

Российская пропаганда действует