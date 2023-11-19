Росіяни намагаються дискредитувати українську армію. Цього разу вони вирішили придумати байку, нібито українці відправляють на передову вагітних жінок.

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Відео – фейк

Перш за все журналісти наголошують, що форма жінки у кадрі – чиста, не затерта, хоча вона нібито перебуває на передовій. Окрім цього вона не має відповідної амуніції. Мова йде про розгрузки, ремінь із обвісами, наколінники, у плитоносці немає плит, а сама жінка повністю беззбройна.

Окрім цього, не видно обличчя "військовослужбовиці", що гіпотетично було б небезпечним для самих росіян.

На відео вона сидить спиною або боком до військових, що з точки зору безпеки, тих, хто бере в полон – неправильно. Бо таким чином вони не бачать те, що може бути приховано у жінки спереду – наприклад, граната,

– розповідають фактчекери.

Варто також додати, що сама місцевість не схожа на територію, де ведуться активні бойові дії. На фоні не чути звуків вибухів чи то пострілів. Також жінка на відео ніби навмисно сидить і чекає, поки її візьмуть в полон.

Однак найголовніше, що спростовує брехню окупантів – вагітність є підставою для звільнення зі служби. Таким чином військовослужбовиця просто не могла опинитися на передовій.

Російська пропаганда діє