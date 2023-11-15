Під час нього дружини мобілізованих вийшли, щоб висловити своє обурення ухилянтами. Тим часом росіяни вирішили "перемалювати" плакат і звинуватити у всьому російськомовних українців.

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Хочуть "натравити" українців один на одного

Власне, дружина нашого захисника вийшла на мітинг з плакатом "Ухилянт має право на спокійне життя. Чому мій чоловік не має?". Що роблять у цьому випадку росіяни? Правильно! Перекручують все настільки, щоб посіяти наратив, що у всьому буцімто винні російськомовні.



Жінки вимагають демобілізації їхніх чоловіків / Скриншот

Отже, на "перемальованому" плакаті вже такі слова: "Нехай тільки воюють російськомовні. Це вони у всьому винні".

Ясна річ, що цей "підмальований" плакат припав до душі окупантам. Вони активно поширюють у мережі кадри з відео, на яких видно саме цю версію.



Росіяни "перемалювали" плакат / Скриншот



Росіяни "перемалювали" плакат / Скриншот

Сама ж акція проходила 12 листопада на Майдані Незалежності. Під час неї дружини, матері, сестри та рідні наших військових вимагали демобілізації.

У ворога дві цілі

Перша. Зробити все для того, щоб на підконтрольній території України ми всі почали чубитися. Адже окупанти прекрасно знають, що мовне питання впродовж останніх років стоїть гостро, адже це питання національних інтересів.

Й оскільки для цього "плакату" загарбники використали такий агресивний посил, то він повинен отримати агресивну відповідь. Українці, котрі спілкуються російською мовою, на думку ворога, мають висловити своє обурення та протестувати.

Друга. Це інструмент впливу на людей, котрі перебувають під окупацією. Так історично склалося, що частина з них дійсно спілкується російською мовою. І пов'язано це зі свідомим винищенням українців на Сході та Півдні України.

Відтак ті, хто десятиліття говорив російською, має відчувати небезпеку, коли бачить подібні "плакати". Мовляв, їх в Україні ніхто не чекає. Ба більше, готовий відправити на фронт, щоб вони самі себе захищали від російських загарбників.

Але все це – чергова ганебна маніпуляція. І ворог не гребує жодною нагодою пересварити українців між собою.

Ми ж вас закликаємо до інформаційної гігієни. Якщо ви бачите в мережі якийсь допис з агресивними закликами, зупиніться. Не поспішайте поширювати, адже це може бути чергова російська ІПСО, спрямована на розбрат між українцями.