В ВСУ ответили на циничный фейк россиян об "уничтожении группы националистов" в Виннице

российская пропагандистская машина не прекращает разгонять циничные фейки по поводу войны и преступлений, совершаемых их войсками в Украине. Ракетный удар, унесший жизни 23 гражданских людей и искалечивший судьбы еще сотни, назвали "уничтожением группы националистов".

Фейк прокомментировали в Вооруженных силах Украины и объяснили, почему манипулируют лживыми фактами россияне.

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Там заметили, что "после ракетного удара по Виннице российский "агитпром" продолжает злорадствовать на костях погибших".

В россии врут о ликвидации руководящего состава Воздушных сил

Сразу после взрывов пропагандисты заявили об уничтожении группы националистов в Доме офицеров, впоследствии было заявление об уничтоженном там складе боеприпасов. Уже сегодня минобороны страны-оккупанта заявляет об уничтожении руководящего состава Воздушных Сил,

– отметили в ВСУ.

На самом же деле ракеты "Калибр", попавшие по площади Победы в Виннице, привели к серьезным разрушениям инфраструктуры.

В командовании также объяснили, что действительно разрушения испытал и Дом офицеров, де-юре принадлежавший Воздушным Силам, а де-факто являвшийся культурным заведением всего города.

В здании проводились крупнейшие концерты украинских звезд, где работали десятки детских кружков, союзов и общественных организаций, здесь были студии звукозаписи, кафе и отделения "ПриватБанка",

– отметили в ВСУ.

Кроме того, отмечают, что в день ракетного удара в Доме офицеров должна была выступать украинская певица "Роксолана", пострадали два члена ее команды – один погиб, за жизнь другого борются врачи.

В командовании Воздушных сил предположили, что ракетный удар мог планироваться и по концертному залу, который вмещает около тысячи зрителей.

Пропагандистская машина россии продолжает оправдывать терроризм

Винница не первый город в Украине, по центру которого изверги лупят разрушительными ракетами, объясняя это зверство ликвидацией мифических неонацистов и другими баснями.

В ВСУ в очередной раз призывали всех граждан соблюдать правила безопасности и при объявлении в области сигнала воздушной тревоги немедленно уходить в укрытие.

Как в россии пытались оправдать атаку по центру мирного города

Оккупанты признались, что 14 июля высокоточными ракетами "Калибр" нанесли удар центру Винницы.

Однако сказали, что в этот момент в центре якобы проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений. "На совещании обсуждали передачу украинским военным дежурной партии самолетов, средств поражения и организацию ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участников совещания уничтожены".

О гибели троих детей и 20 взрослых мирных людей – там умолчали.

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