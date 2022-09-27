Об этом 24 каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. По его словам, все цивилизованные государства мира четко демонстрируют, что все эти "феечные референдумы" на временно оккупированных территориях – политический бред .

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Очевидно, что никаких правовых последствий эти фейковые "референдумы" ни для кого не создают. Разве что для больных голов в кремле. Но это отдельная история. Это больше к психотерапевтам, а не политикам,

– отметил Огрызко.

"Международные наблюдатели" ничем не помогут

Оккупанты сообщали, что на так называемые "референдумы" приехали 113 "международных наблюдателей". Там были как представители приверженных россии стран, так и "друзья" из Франции, Германии и т.д. Но Огрызко призывает не беспокоиться – эти подручные кремля никак не легитимируют референдум.

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Он напомнил, что именно в ОБСЕ существует специальный орган, который посылает международных наблюдателей на демократические выборы. То, что россия собрала неизвестных людей в роли "наблюдателей" на оккупированных территориях, ничего не дает.

"Не слышал, чтобы ОБСЕ посылал хотя бы одного наблюдателя на эти "выборы". Ведь эта организация не хочет дискредитировать себя. Она посылает наблюдателей там, где проходят реальные выборы, где есть соревновательность. Туда, где нет автоматов и хождения по квартирам и выбивания голосов. Думаю, об этих людях нельзя говорить как о "наблюдателях" в нормальном понимании этого слова. Знаем, что в Москве все перевернуто вверх дном", – подчеркнул Огрызко.

Напомним, оккупанты неожиданно решили провести свои фейковые "референдумы" о "вхождении в состав россии" на протяжении 23 – 27 сентября. Они проходят на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Захватчики уже "рисуют" результаты, будто там почти 100% поддержка населения. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, почему эти результаты – фейк.